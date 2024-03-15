AKEL, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti

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15/03/2024

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AKEL, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden AKEL partisi heyeti Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye AKEL adına AKEL Merkez Komitesi üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı Stavri Kalopsidiotu ve AKEL Merkez Komitesi üyesi ve Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Dimitriu katılırken, Bağımsızlık Yolu heyetinde ise Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu, Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade yer aldı.

Görüşmede Kıbrıs ve Avrupa'da son yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine konuşuldu. Ayrıca Kıbrıslı Türk halkını ilgilendiren konular ve iki toplumlu ilişkilerde mevcut durum üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

15/03/2024 12:03
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TAGS: AKEL, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti
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