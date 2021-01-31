AKEL Barış Gücü kararından kaygılı

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatan kararında çözüm zemini olarak iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyona net bir atıf yapmasına rağmen 2014 tarihli Ortak Açıklamaya ve Guterres Çerçevesi’ne yer vermemesi AKEL’i kaygılandırdı.

Haravgi’nin “Baştan Müzakereye Belirgin Kayma Tehlikesi… AKEL Barış Gücü Kararını Yorumluyor, Dışişleri Bakanlığı’ndan Memnuniyet” başlıklı haberine göre, AKEL Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis’i “Baştan müzakereye kayma ve iki devlet çözümüne dair Türk maharetine karşı bize koruma kalkanı sağlayan Şubat 2014 Ortak Açıklamasını, yakınlaşmaları ve Guterres Çerçevesini kaybetme belirgin riski var” diyerek uyardı.

AKEL tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis’e “en azından şimdi, gayriresmî konferans öncesinde, -ilan ettiği gibi- Genel Sekreter’i ve Güvenlik Konseyi’ni, müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden, Ortak Açıklama, yakınlaşmalar ve Guterres Çerçevesi ile devam etmeye hazır olduğuna ikna etmeye çalışması” çağrısı yapıldı, bunun zaruri olduğuna dikkat çekildi.

Barış Gücü ile ilgili kararda 2014 Ortak Açıklaması ve Guterres Çerçevesi’ne hiç yer verilmemesini “kaygı verici” diye niteleyen AKEL açıklamasında, “bu gelişme Başkan’ın yalnız sözle ifade etmekle kalmayıp, sarsılmaz ısrarını somut taahhütlerle pratikte de göstermesi gerektiği görüşümüzün doğruluğunu gösteriyor. Bunu yapsaydınız, önceki kararlardaki ilgili ifadelerin çıkarılması hiç kolay olmayacaktı” denildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz 2021’e kadar uzatan kararın onaylanmasından ve 2561 sayılı kararda Kıbrıs sorununun çözüm zemininin net ifadelerle tekrarlanmasından memnuniyet belirttiğini haberine ekledi.

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31/01/2021 14:14