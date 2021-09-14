AKEL Genel Sekreteri ile Kuveyt Büyükelçisi bir araya geldi

Kuveyt Büyükelçisi Waleed Ahmad Al-KandariAKEL Genel Merkezi’ndGenel Sekreteri Stefanos Stefanu’yu ziyaret etti. Kuveyt Büyükelçisi’nin kendisini AKEL liderliğine seçilmesinden dolayı tebrik etmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmede Stefanu ve Al-Kandari Kıbrıs ve Kuveyt arasındaki ikili dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve bölgedeki tüm devletler arasında barışın yararına ve ülke halklarının refahı için işbirliğinin önemini vurguladılar.

Kıbrıs'ın bölgedeki tüm halklarla ve AB ile bölge arasında bir barış köprüsü olması gerektiği yönünde AKEL’in yıllardır ortaya koyduğu tutumun altını çizen Stefanu, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum hakkında Kuveyt Büyükelçisi’ni bilgilendirdi.

Ayrıca Stefanu ve Al-Kandari Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundular ve tüm sorunlara müzakereler yoluyla ve uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları temelinde barışçıl çözümler bulunması gerektiğini dile getirdiler.

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14/09/2021 13:15