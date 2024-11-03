AKEL Genel Sekreteri Stefanu, yarın Atina’da Miçotakis’le görüşecek

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Atina’ya gittiği ve yarın akşamüzeri Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşeceği haber verildi.

Stefanu’nun, Atina’da AKEL’in Yunanistan’daki konferansına katılacağını da yazan Haravgi gazetesi, Stefanu’nun “Astra’ya” yaptığı açıklamada Miçotakis’e, AKEL’in Kıbrıs sorunundaki durumların nasıl hareket edebileceğine dair tezi ile partinin aralarında enerji konularının da bulunduğu önerisini izah edeceğini söylediğini aktardı.

Rum tarafının Kıbrıs sorununda gözlemlenen hareketliliği tam anlamıyla değerlendirmesi gerektiğini de savunan Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiğini açık ve net bir şekilde ortaya koymaya da çağırdı.

Stefanu Hristodulidis-Biden görüşmesi konusundaki bir soruya yanıtında ise AKEL’in yaklaşımının, dünyanın tüm devletleriyle, özellikle de güçlü devletlerle ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyeleriyle karşılıklı yarara dayalı ilişkiler geliştiren bir dış politikanın ülkenin ve halkın menfaatlerine hizmet ettiği tezine dayandığını sözlerine ekledi.