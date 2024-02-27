AKEL heyeti Çin’de temaslarda bulunacak

ads ads ads ads
27/02/2024

ads
AKEL heyeti Çin’de temaslarda bulunacak

 AKEL heyetinin, Çin Komünist Partisi’nin daveti üzerine bir dizi resmi temasta bulunmak için Çin’e gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Genel Sekreter Stefanos Stefanu başkanlığındaki heyetin, 2 Mart’a kadar sürecek Çin ziyareti sırasında bazı Çinli bakanlar, müsteşarlar ve Çin Komünist Partisi yetkilileri ile bir araya geleceğini yazdı.

Haberde, heyetin Şangay’da da yüksek teknoloji şirketlerini ve çevre koruma ünitelerini ziyaret edeceği ifade edildi.

27/02/2024 10:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: AKEL, Çin’, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.