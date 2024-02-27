AKEL heyeti Çin’de temaslarda bulunacak

AKEL heyetinin, Çin Komünist Partisi’nin daveti üzerine bir dizi resmi temasta bulunmak için Çin’e gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Genel Sekreter Stefanos Stefanu başkanlığındaki heyetin, 2 Mart’a kadar sürecek Çin ziyareti sırasında bazı Çinli bakanlar, müsteşarlar ve Çin Komünist Partisi yetkilileri ile bir araya geleceğini yazdı.

Haberde, heyetin Şangay’da da yüksek teknoloji şirketlerini ve çevre koruma ünitelerini ziyaret edeceği ifade edildi.