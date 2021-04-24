AKEL ile EOKA’cılar derneği tartıştı

AKEL ile EOKA’cılar derneğinin, EOKA ile TMT’nin ileri sürülen Rum ve Kıbrıslı Türk solculara saldırılarını konu alan “1958” adlı tiyatro oyunu nedeniyle tartıştıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, EOKA’cılar derneğinin AKEL’i bu oyuna destek verdiği gerekçesiyle eleştirdiğini ve AKEL’i “hainlikle” suçladığını yazdı.

Haberde, AKEL’in ise EOKA’cılar derneğinin kullandığı sert ifadeler nedeniyle utanması gerektiğini ve derneğin, katilleri ve cinayetleri savunduğunu söylediği kaydedildi.

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24/04/2021 13:55