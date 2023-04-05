AKEL IMO Genel Sekreterliği’ne başvuru konusunda meclis araştırması istedi

Güney Kıbrıs’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği’ne AB’nin adayı olarak katılma şansı varken bunu kullanmamasını ve Yunanistan’ın, (Türkiye ile yaptığı uluslararası örgütlerdeki adaylıklarını karşılıklı destekleme anlaşması uyarınca) Türkiye’yi destekleyecek olmasını “büyük bir siyasi mesele” gören AKEL konu hakkında meclis araştırması istedi.

Alihtia’nın “Kendilerinden İntikam Alındığını Doğruladılar… AKEL Büyük Siyasi Mesele Görüyor ve Konuyu Meclis Gündemine Yazdırıyor” başlıklı manşetine göre hükümet ortağı DİKO’lu milletvekili Hristos Senekis, eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in IMO Genel Sekreterliği adaylığına, Anastasiadis hükümetinde görev alan bakan ve yetkililerin, seçim öncesinde Hristodulidis’e verdikleri; hükümetinde mevki talep etmeyeceklerine dair yazılı beyanlarla alakalı olduğunu söyledi.

AKEL, Güney Kıbrıs’ın ve AB’nin IMO Genel Sekreterliği gibi önemli bir makamda temsil edilmesinin, eski Denizcilik Müsteşarı Dimitriadis’in Hristodulidis hükümetinde görev alması ile hiçbir alakası olmadığı görüşünü ortaya koydu.

Haravgi, pazartesi günkü sayısında son başkanlık seçiminde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu desteklemesi nedeniyle Vasilis Dimitriadis’ten intikam alındığından söz etti.

Bu meselenin AKEL için büyük bir siyasi mesele olduğuna dikkat çekilen habere göre, Rum meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi üyesi AKEL milletvekilleri, Hristodulidis hükümetinin IMO Genel Sekreterliği’ne olası adaylık başvurusundaki icraatları hakkında bilgilendirme konusunda meclis araştırması talebiyle yazılı başvuruda bulundu.

AKEL milletvekilleri tarafından yapılan yazılı başvuruda basına yansıyan; Rum yönetiminin söz konusu konuma başvuru yapma yönünde hareket etmediğine dair bilgiler nedeniyle Rum meclisi yetkili komitesinin konu hakkında bilgilendirilmesini elzem olduğu kaydedildi.

AKEL Rum Dışişleri Bakanı’nın, Denizcilik Müsteşarı’nın, Rum Başkanlık Ofisi’nin, Avrupalı Armatörler Birliği Başkanı’nın ve eski Denizcilik Müsteşarı’nın bilgi vermek üzere Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi’ne çağrılmasını talep ediyor.

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05/04/2023 10:12