AKEL KKTC’de mal bırakan Rumlarla görüştü

Genel Sekreter Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetinin dün KKTC’de mal bırakan Rumların oluşturduğu inisiyatif ile görüşerek AKEL’in KKTC’de malı olanlara destekleme ve Zararın Eşit Bölüşülmesi Birimi planlarının yükseltilerek zenginleştirilmesine dair görüş ve önerilerini aktardığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre görüşmeyle ilgili partiden yapılan yazılı açıklamada “göçmenlerin” desteklenmesi, onlara ilişkin politikanın güncel ihtiyaca göre modernize edilmesi yönünde öneriler sunmaya devam edileceği kaydedildi.

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18/06/2022 11:22