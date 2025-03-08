AKEL Leyla Kıralp’i onurlandıracak

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08/03/2025

AKEL Leyla Kıralp’i onurlandıracak

AKEL “Lefkoşa-Girne” Teşkilatı, “Kaybolan Gökkuşağımız” isimli kitabını kütüphanelere dağıtılmak üzere AKEL’e ve Halk Hareketi’ne bağışlama kararından dolayı yazar Leyla Kıralp’i ödüllendirecek.

Haravgi’nin haberine göre bu nedenle 12 Mart Çarşamba akşamı 19.00'da Aydemet’teki (Metehan karşısı) “Ulusal Kurtuluş İttifakı (EAS)” isimli futbol kulübü lokalinde tören düzenlenecek. Törende AKEL “Lefkoşa-Girne” teşkilat başkanı ve AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas ile Leyla Kıralp  birer konuşma yapacak.

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TAGS: AKEL, Leyla Kıralp
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