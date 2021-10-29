AKEL Rum Başkanlık Sarayı önünde miting düzenleyecek

Pandora Papers nedeniyle BBC, The Guardian gibi büyük yabancı basın organlarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis için “The offshore president” sıfatı kullanmakta olduğuna dikkat çeken AKEL, “vatanımızı uluslararasında utandırıyorlar, artık yeter” sloganı ile yarın Rum Başkanlık Sarayı önünde büyük bir miting düzenliyor.

Haravgi, Güney Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesi’nin önceki günkü toplantısında, devlet kurumlarının (Başsavcılık, Sayıştay başkanlığı, v.b) Pandora Papers araştırması konusunda “yetkisizlik” belirttiklerine işaret ederek Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu’nun kesin kararına karşın skandalla ilgili araştırmaları kontrol etmek istediğini, skandalın üstünü örtmeye çalıştığını savundu.

Habere göre AKEL çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla yarın (30 Ekim Cumartesi) saat 10.30’da Başkanlık Sarayı önünde “ülkenin itibarını ve hukuk devletini” savunmak üzere “vatanımızı uluslararasında utandırıyorlar, yolsuzluğa ve müdahaleye müsamaha yok, artık yeter” sloganıyla miting düzenleyecek. AKEL, mitinge katılımı sağlamak amacıyla katılımcıları saray önüne taşımak üzere Güney Kıbrıs’ın her yerinden otobüsler kaldıracak.

Fileleftheros ise Rum Başkanlık seçimi, adaylar, ittifaklar ve güç dengeleriyle ilgili görüntünün halen kaygan zeminde olmasına karşın siyasi gündemin ana eksenlerinin şekillendiğini ve ses tonlarının yükselmeye başlamasıyla bir erken seçim sahnesi oluşturmakta olduğu yorumunda bulundu.

Bu habere tepkiniz:



29/10/2021 12:28