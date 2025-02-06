AKEL: Şampiyon Melekler Kıbrıslıların Tümünün Kalbindedir!

AKEL, Türkiye'deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden yurttaşları anarak adalet mücadelesine destek mesajı verdi. Partiden yapılan açıklamada, "Şampiyon Melekler Kıbrıslıların tümünün kalbindedir!" ifadeleri kullanıldı.

Depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan AKEL, bu süreçte hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Açıklamada, adaletin sağlanması için mücadelenin devam etmesi gerektiği vurgulanarak, "Daha insani ve adil bir dünya için mücadele hepimizin boynunun borcudur!" denildi.