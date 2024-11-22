AKEL ve EDON, Özker Özgür'ün 19. Yıldönümünde Anma Törenine Katıldı

Güney Kıbrıs'taki partilerden AKEL Merkez Komitesi Üyesi İlias Dimitriu, EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas ve diğer AKEL üyeleri, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özker Özgür'ün aramızdan ayrılışının 19. yıldönümünde düzenlenen anma törenine katıldı.

AKEL tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yıllarca kendisiyle birlikte olmaktan onur duyduğumuz yoldaş ve Hoca, Kıbrıs Sol’unun antiemperyalist, enternasyonalist mütevazı lideri, cesur yurtsever Özker Özgür’ün aramızdan ayrılışının 19. yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’nda yapılan anma törenine AKEL Merkez Komitesi Üyesi ve Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu İlias Dimitriu, EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas ve AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu Üyesi Kostas Hristodulidis’in yer aldığı AKEL ve EDON heyeti de katıldı.



Kıbrıs’ımız ve Kıbrıs halkının tümü için, dünyanın ve insanlığın sosyalist geleceği için ortak çabalar ve mücadeleler, rüyalar ve vizyonlar paylaştığımız değerli yoldaşımız Özker Özgür’ün kabrine AKEL ve EDON’un da çelenklerini koydular.