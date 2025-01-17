AKEL’den ABD’nin Kıbrıs Kararına Tepki: Rusya ve Çin İlişkileri Tehlikede

AKEL, ABD’nin üç askeri programına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin erişimiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, bu kararın arka planına dair bilgilendirme talebinde bulundu.

Açıklamada, ABD’nin Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun mantıksız olduğu ve bu politikanın, adaletsiz bir yaklaşım sergilediği ifade edildi.

AKEL, özellikle ABD’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına hizmet eden ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rusya ve Çin gibi önemli ülkelerle ilişkilerini bozmasını talep eden Rubio-Ménendez yasasına Hristodulidis hükümetinin verdiği desteği eleştirdi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın dış politikasının, ülkeye destek ve müttefik kazandırmayı hedeflemesi gerektiği, ancak mevcut durumun bu amacın tersine işlediği belirtildi. AKEL, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri dahil olmak üzere önemli ülkelerle ilişkilerini bozma lüksünün olmadığını hatırlatarak, hükümeti bu konuda daha dikkatli davranmaya çağırdı.

Parti, ABD’nin son kararıyla ilgili koşulların ve çerçevenin kamuoyuna açıklanmasını talep ederek, Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarını koruyacak bir dış politika izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.