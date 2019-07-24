AKEL’den Anastasiadis’e Çağrı

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada 9 Ağustos’un Kıbrıs için kritik bir gün olacağını belirtti.

Stefanu, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin saldırganlığını besleyen Kıbrıs sorunundaki bugünkü çıkmazın aşılıp aşılamayacağını iki liderin buluşmasının belirleyeceğini söyledi.

“İki liderin başarısızlık ya da başka zaman kaybı lüksü yoktur” diye konuşan Stefanu, 9 Ağustos buluşması başarısız olduğu takdirde BM Genel Sekreteri’nin önerdiği şekilde müzakere sürecinin yeniden başlamasına yol açabilecek gayri resmi konferansın yapılmasının hiç de kolay olmayacağını ifade etti.

Stefanos Stefanu, AKEL’in Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i gerekli siyasi iradeyi elle tutulur bir biçimde ortaya koymaya, çözüm için tek zeminin BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşme olduğunu mühürlemeye, BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi’ne ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan görüş birliklerine bağlılığını teyit etmeye çağırdığını söyledi. BM Genel Sekreteri’nin de ilerleyebilmek için bunları talep ettiğini hatırlattı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, başka bütün taktik ve stratejilerin sadece başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda işgali sonlandıracak, yurdu ve halkı yeniden birleştirecek çözüm mücadelesi ve yurdumuz açısından zarar ve yeni tehlikelere yol açtığını belirtti.