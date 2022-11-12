AKEL’den Anastasiadis’e eleştiri

AKEL Meclis Grubu Sözcüsü Yorgos Lukaidis, ileri sürülen Türk provokasyonları ve yeni oldubittilerle mücadele edilmesinin en iyi yolunun, Kıbrıs sorununun çözümünü her halükarda isteyen ve arzu eden taraf olduklarını sürekli ispat etmeleri görüşünün AKEL'de hakim olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin dün Rum Meclisi Maliye Komitesinde ele alınması sırasında konuşan Lukaidis, Rum kesiminin bu gidişata yönelik itibarının belirleyici öneme sahip olduğunu kabul ettiklerini ancak AKEL’in, Anastasiadis’in iki devlet çözümüyle uzun bir süre flört etmesine bağlı olarak, itibarlarının esaslı bir şekilde zedelendiği konusunda da hem fikir olduğunu ifade etti.

Yapılan icraatlarda tutarsızlıklar, gerilemeler ve çelişkiler olduğunu, bununla birlikte müzakere kazanımlarına bağlılık konusunda da tutarlı olmadıklarını ifade eden Lukaidis, Rum hükümetinin, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusunda blöf yaptığını düşündüğünü ve gerekli önleyici tedbirleri almadığını da sözlerine ekledi.

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12/11/2022 14:44