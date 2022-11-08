AKEL’den Cumhurbaşkanı Tatar’a Maraş açıklaması nedeniyle tepki, Rum siyasetçilere uyarı

AKEL, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Maraş’ın Türkçe konuşan toplumların kültür başkentine dönüştürülmesi” şeklindeki açıklamasını kınadı.

Haravgi gazetesi: “AKEL: Tatar’ın Maraş Konusundaki Yeni Açıklamaları Kıbrıs Tarihine Hakaret” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL’in, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kapalı bölge Maraş konusundaki yeni açıklamalarını “kınadığını” yazdı.

AKEL’in açıklamasında özetle, “bu tür açıklamaların Kıbrıs’ın tarihine yönelik bir hakaret olduğu” iddiasında bulunulurken Kıbrıs sorununa en kısa sürede, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “Anastasiadis, Hristodulidis ve Nefoitu tarafından izlenen yanlış politikalar ve önemli uzlaşı noktalarına kuşkuyla bakılmasının sonucunun tehlikeli şekilde yoldan sapmalar olacağı konusunda uyarılarda bulunulduğu, Maraş’ta gerçekleşen her şeyin ise en kötü kabusun gerçek olması anlamına geldiği” ifadelerine yer verildi.

-“Imagine” Programına katılımdan çekilme konusu

Gazete haberinin devamında, AKEL’den yapılan bir diğer açıklamada ise, “Kıbrıs Türk liderliğinin Imagine Programı’nı erteleme kararının büyük bir geri adım olduğu” görüşünün ortaya konduğunu yazdı.

AKEL’in açıklamasında, “Tatar tarafından iki devletli politikaya atıfta bulunularak sunulan sebeplerin, bu gelişmeyi daha da endişe verici bir hale getirdiği” de öne sürüldü.

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08/11/2022 11:40