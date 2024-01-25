AKEL’den Hristodulidis’e Kıbrıs sorununa ilişkin öneri mektubu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik önerilerini sıraladı.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanu’nun Hristodulidis’e gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için yapılması gerektiğine inandığı girişim ve tezleri içeren bir mektup gönderdiğini, mektubun dört temel madde içerdiğini yazdı.

Haber göre Stefanu mektubunda, “müzakerelerin Crans Montana zirvesinde kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi ve zirve sonuna kadar varılan uzlaşı maddeleriyle devam etmesi şeklindeki görüşlerini benimsemeye devam ettiklerini” belirtirken AKEL’in 2020’den beridir dört temel unsuru içeren önerilerini gündeme getirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Stefanu, bu dört temel unsuru şöyle sıraladı:

“BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekliyle; siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı kalınması, Guterres Çerçevesinin bütününe ve siyasi eşitliğin içeriğine dair varılan uzlaşılar da dahil olmak üzere 2017 Zirvesi’nin sonuna kadar varılan uzlaşıların kabul edilmesi, sadece AB-Türkiye ilişkileriyle sınırlı kalmayan, Kıbrıs Rum tarafının kırmızı çizgilerini de çiğnemeden, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyacak şekilde enerji konusunda da olumlu ajanda benimsenmesi ve son olarak da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı önlemler açıklaması.”

Türkiye’nin tutumunun “öngörülemez olmasından ötürü, bu önerilerin mucize yaratamayacağı” görüşünü de dile getiren Stefanu, ancak bu öneriler temelinde yapılacak girişimlerin, Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yüklenilmesinin önüne geçeceği ve Türkiye’nin sorumlu olarak tek başına bırakacağı iddiasında da bulundu.