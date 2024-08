AKEL’den Mehmet Seyis için anma mesajı

AKEL Mehmet Seyis için anma mesajı yayımladı. AKEL'in mesajı şu şekilde;

"Yoldaşımız MEHMET SEYİS’i saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz



Mehmet Seyis'i Kıbrıs işçi sınıfına ve halkına sunduğu değerli katkılarından dolayı şükranla ve aynı zamanda özgürlük, yeniden birleşme ve barış mücadelesine devam edeceğimize dair sözümüzü yineleyerek, saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.



Mehmet Seyis güçlüklerle dolu ve çetin bir süreç içerisinde sendikal hareketin lideri olarak öne çıkan ve aynı değerler ve ideallerden ilham alarak aynı bayraklar altında birlikte yürüdüğümüz çağdaş Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketinin liderlerinden biridir.



Mehmet emekçilerin daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için mücadeleye Sanayi Holding’te işçilerin yerel temsilcisi olarak başladı. Faaliyetlerinden dolayı işinden çıkarılmasının ardından, ekmek mücadelesine kamyon şoförü olarak devam etti. Meslektaşlarını örgütledi ve çalışmalarıyla onların güvenini ve takdirini kazanarak, onların lideri olarak öne çıktı.



Daha sonra DEV-İŞ'in çağrısına cevap vererek sendikanın profesyonel kadrosu oldu.



Ardından önce Devrimci Genel-İş Genel Sekreteri ve daha sonra Başkanı olan Mehmet Seyis sendika liderliğinden Federasyon liderliğine yükseldi. DEV-İŞ’in önce Genel Sekreteri sonra da Genel Başkanın oldu.



Başkanı olduğu süre boyunca DEV-İŞ’in PEO ile işbirliği ve ortak faaliyetleri daha da güçlendi.



DEV-İŞ’in gücünün ve rolünün gelişimine mührünü silinmez bir şekilde vuran Mehmet Seyis ne yazık ki yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle görevinden erken emekli olmak zorunda kaldı.



Bununla birlikte, O’nun bu mührü DEV-İŞ ile PEO'nun yoldaşça ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi tarihinde ve aynı zamanda Kıbrıs işçi sınıfının ve ilerici halk hareketinin yeniden yaklaşma ve ortak eylem için verdiği mücadelelerde silinmez bir şekilde kalmaya devam edecektir.



İşçi sınıfının toplumumuzun bel kemiği olduğu ve doğası gereği yeniden birleşmeyi destekleyebilecek ve yeniden birleşmiş ortak bir vatan vizyonuna ilerici, sosyal ve sınıfsal içerik verebilecek tek gücün işçi sınıfı olduğuna dair ortak anlayışımız ve ortak vizyonumuz mücadelelerimizde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.



Mehmet Seyis Kıbrıs sendikal hareketinin öncü bir lideriydi ve Kıbrıslıtürkler ile Kıbrıslırumlar arasında yeniden yakınlaşma için, adamızın ve halkımızın yeniden birleşmesi için yoğun mücadeleler verdi.



Mehmet Seyis Kıbrıs emekçilerinin örgütlenmesi ve hakları için verilen mücadeleler içerisinde öne çıktı ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Sekreteri ve Genel Başkanı olarak Kıbrıs işçi sınıfının birliği için, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikaların eylem birliği için, tüm evlatlarını kucaklayacak ortak vatan bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs vizyonu için yılmadan, usanmadan çok çalıştı ve mücadele etti.



Değerli Yoldaş, emekçiler ve Kıbrıs'ımız için her yürüyüşte, her mücadelede yanımızda, bizimle birlikte olacaksın. Sen her zaman yüreklerimizde yaşayacaksın"

18/08/2024 14:31