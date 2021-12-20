AKEL’den mücadeleye devam açıklaması

ads ads ads ads
20/12/2021

ads
ads
ads
AKEL’den mücadeleye devam açıklaması

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için ortak çıkarları paylaştıkları Kıbrıslı Türk yurttaşlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini” söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Stefanu, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen 3’üncü İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması ödül töreninde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için de tüm Kıbrıs halkıyla birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.

Stefanu “bu Kıbrıs’ın belirli bir içeriğinin bulunduğunu, yeniden birleşmiş, federal bir Kıbrıs, üçüncülerin müdahalesi ve kontrolünden kurtulmuş,  Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ortak vatanı olduğunu” söyledi.

20/12/2021 11:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.