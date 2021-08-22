AKEL’den Rum Yönetimi’ne tepki

Rum Yönetimi’ne “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasını sağlamlaştırma çabasında ABD ve İsrail’in kuyruğu olmak” ve “BM kararlarını ihlal etme” eleştirisinde bulunan AKEL, bunun Kıbrıs sorununa olumsuz etkileri olacağı uyarısı yaptı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, AKEL, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yeni İsrail hükümetinin göreve gelmesinden sonra ilk kez gerçekleştirecek Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri bakanları görüşmesine katılmak üzere bugün Kudüs’e gidecek olması vesilesiyle Rum yönetimini uyaran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanınmasının sağlamlaştırılmasına çalıştığı, Rum yönetiminin de Kıbrıs sorununa yapacağı olumsuz etkilere rağmen, BM kararlarını ihlal eden bu çabanın peşine takıldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu üçlü görüşmeler vasıtasıyla, ABD’nin peşinden gidilerek Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması tezinin BM kararları ve uluslararası toplumun tutumuna rağmen, sağlamlaştırılmasına çalışılıyor. Anastasiadis-DİSİ hükümetini, ABD ve İsrail politikasının kuyruğu olmaktan vaz geçmeye ve bu uygulamanın Kıbrıs’ın çözümüyle yeniden birleşme mücadelesine etkilerini düşünmeye çağırıyoruz”

Alihtia ise “AKEL Kendinin De Yaptıklarından Şikâyetçi” başlığıyla manşete çektiği haberinde AKEL’in bugün Kudüs’te gerçekleşecek Dışişleri bakanları düzeyindeki Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesiyle ilgili dünkü açıklamanın “tamamen ifşa olduğunu” yazdı.

AKEL’in dünkü açıklamasında, görüşmenin değerini görmezden gelerek Kudüs’te yapılacak olmasına odaklandığına dikkat çeken gazete özetle “Ancak geçmişte Dimitris Hrtistofyas da Başkan olarak İsrail’e resmî ziyarette bulunmuş, Kudüs’te Kıbrıs ve İsrail arasında bir anlaşma ve iki protokole imza atmış ve İsrail Dışişleri Bakanı ile resmî yemeğe katılmıştı. O zaman BM kararlarını ihlal olmadı, şimdi mi oluyor” ifadelerine yer verdi.

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22/08/2021 13:25