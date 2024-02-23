AKEL'den saldırıya uğrayan Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklama

AKEL, Platania bölgesinde geçen hafta saldırıya uğrayan 8 Kıbrıslı Türk genci hakkında açıklama yaptı.

Haravgi gazetesine göre AKEL, Kıbrıslı Türk gençlerin, Trodos bölgesinde Kıbrıslı Rum gençlerin saldırısına uğradığı haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, geçen pazar günü Platania’da 8 Kıbrıslı Türk'ün saldırıya uğramasının endişe verici olduğunu ifade etti.

AKEL, “habere göre, daha endişe verici nokta ise şovenist motivasyonların olabileceğidir” diye açıklama yaparken resmi bir şikayet ve teyidin olmamasına karşın konunun siyasi öneminden dolayı bunun; devlet tarafından hızlı ve etkili bir şekilde araştırılması gerekliliğinden söz etti.

Olay ile ilgili sorumlular da varsa bunların cezalandırılması gerektiğinden bahseden AKEL, "birkaç şovenist eyleminin, tarihsel olarak tüm Kıbrıs halkına onarılamaz zararlar verdiğini" de belirtti.

AKEL, pek çok Kıbrıslı Türkün çeşitli nedenlerden dolayı benzer olayları Rum Yönetimi makamlarına şikâyet etmediğinin de bir gerçek olduğunu ifade etti.

AKEL ayrıca devletin; nefret ve milliyetçiliği besleyen olayları önleyecek tedbirleri de almasının mümkün olduğunu belirtti.