AKEL’den Sert Tepki: Barış köprüsü olan bir Kıbrıs istiyoruz, savaş üssü değil

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs’ta artan militarizasyonu protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada, ülkenin yabancı güçlerin üssü haline getirilmesine sert eleştirilerde bulundu.

Stefanu, Kıbrıs’ın NATO’ya veya diğer askeri ittifaklara değil, halkına ait bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, “Barış köprüsü olan bir Kıbrıs istiyoruz, savaş üssü değil,” dedi. Kıbrıs’taki yabancı askeri varlığın tehlike ve tehditleri artırdığına dikkat çeken Stefanu, ABD ve NATO ile yapılan askeri anlaşmalar konusunda hükümetin halkı bilgilendirmediğini belirtti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da eleştiren Stefanu, Kıbrıs hükümetinin sessiz kalmasını “kabul edilemez” olarak niteleyerek, “Kaç çocuğun daha ölmesi gerekiyor ki bir tepki verilsin?” diye sordu.

Stefanu, Kıbrıs’ın tarafsızlık ilkesine uygun bir dış politika izlemesi gerektiğini ifade ederek, “Kıbrıs, yabancı askeri üslerden arındırılmış, barış içinde ve bağımsız bir ülke olmalıdır,” diye konuştu.

Yürüyüşe katılanlar, “Savaşa hayır, barışa evet” sloganları atarak hükümete tepkilerini dile getirdi.