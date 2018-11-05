AKEL'den suçlama!

AKEL, Rum yönetiminin Eski Eserler Dairesi’ni Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aktarma konusunu ciddiyetle incelediği söylemleri üzerine dün bildiri yayımlayarak bu aktarmayı Eski Eserler Dairesi’ne ve genel olarak “Kıbrıs’ın kültürel mirasına dair tehlikeli oyun” diye niteledi.

Haravgi’nin “Ülkenin Kültürel Mirasını İki Devlete Paylaştırıyorlar” başlıklı haberine göre AKEL, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun son zamanlarda, Eski Eserler Dairesi yetkilerinin merkezî federal hükümete tabi olmayıp oluşturucu devletler arasında pay edilebileceğini dillendirdiğini hatırlattı.

Eski eserlerde yetkinin, İngiliz sömürge yönetimi tarafından 1935’te çıkarılan Eski Eserler yasası ile devlete verildiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de kendi Eski Eserler Yasası ile 1960’tan beridir eski eserlerin mülkiyeti ve yetkilerinin devlete ait olduğu ana ilkesini benimsediğini de anımsatan AKEL, özetle şunlara dikkat çekti:

“1960’ta eğitim, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için üniter değildi, iki toplum arasında paylaştırılmıştı. Eski eserlerin federal hükümetin sorumluluğu altında kalması Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşayabilirliği açısından çok önemlidir. On yıllar boyunca milliyetçi ideolojileri Kıbrıs’ın tarihine ve kültürüne atıf yaparak işleyen hükümettekiler, ülkenin kültürel mirasını iki oluşturucu devlete paylaştırmakta tereddüt etmiyorlar.”

TAK