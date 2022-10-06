AKEL’den Tatar’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adadaki Türk askerinin sayısı ve kapalı bölge Maraş konusundaki açıklamalarına yönelik “aşırı kışkırtıcı” değerlendirmesinde bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu açıklamalarının “özgür ve yeniden birleşmiş bir adada ortak gelecek hayal eden tüm Kıbrıslıları endişelendirdiği” iddia edilirken, müzakere sürecinde devam eden çıkmazın Türkiye ve Tatar’ın “uzlaşmazlığı için bahane olarak kullanılmakta olduğu” öne sürüldü.

AKEL’in bilindik tezlerinin dile getirildiği açıklamada ayrıca Kıbrıs sorununa çözüm perspektifi kazandırabilecek tek seçeneğin Andreas Mavroyannis’in başkan seçilmesi olduğu vurgulandı.

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06/10/2022 11:00