HABER KIBRIS

AKEL'den Uyarı: Müzakerelerin yeniden başlaması

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19/11/2018
HK

AKEL'den Uyarı: Müzakerelerin yeniden başlaması

AKEL, Kıbrıs sorununda içerisinde bulunulan dönemin, müzakerelerin yeniden başlamasının koşullarının oluşması bakımından büyük önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL’den yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin her iki taraftan da, müzakerelerin yeniden başlamasına imkan verecek referans noktalarının belirlenmesi için çalışmalarını beklediği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, “Türk tarafının tutumunun ne olacağını bilemeyeceğini ancak her türlü imkanı değerlendirmekle yükümlü olduğu” dile getirildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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