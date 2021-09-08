AKEL’in AP Milletvekillerinden Milli Bayram Tepkisi

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekilleri Yorgos Yeorgiu ile Niyazi Kızılyürek’in, “The European School of Brussels I (Uccle)”in yayınladığı onaylı okul takviminde, Kıbrıs’taki milli bayramları 1 Ekim ve 15 Kasım olarak belirtmesine tepki göstererek, bunun düzeltilmesi için okul idaresine mektup gönderdikleri bildirildi.

Haravgi gazetesi mektupta, okul takviminde 15 Kasım’ın Kıbrıslı Türklerin bağımsızlıklarını kutladığı gün olarak belirtildiğinin kaydedildiğini ve bunun sehven yazılmış gibi görülüp, düzeltilmesinin istendiğini yazdı.

Habere göre mektupta, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlığının “tek” olduğu ve 1 Ekim’de kutlandığı; 15 Kasım’ın ise BM ve uluslararası toplum tarafından “geçersiz ve yasadışı” addedilen KKTC’nin “tek taraflı ilan edildiği gün” olduğu ve “dünyadaki hiçbir ülkenin, yasadışı ve tek taraflı bu eylemi tanımadığı” savunuldu.

Gazete, mektupta “birçok Kıbrıslı Türk’ün 15 Kasım’ı Bağımsızlık Günü olarak kutlamadığının” ileri sürüldüğünü yazdı.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2021 12:25