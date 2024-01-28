AKEL’in AP seçimleriyle ilgili adayları arasında Kızılyürek de var

Güney Kıbrıs’taki AKEL Merkez Komitesinin, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili oy pusulasını dün belirlediği haber verildi.

Haravgi gazetesi, AKEL’in AP seçimlerine Avrupa’ya ilişkin bütün büyük ve küçük konularla ilgili tez ve önerilerle, aynı zamanda 3’ü erkek 3’ü kadın 6 adayın yer aldığı güçlü bir oy pusulasıyla girdiğini yazdı. Gazete, AKEL’in AP seçimleriyle ilgili oy pusulasına bir Kıbrıslı Türk’ün dahil edilmesiyle ilgili olarak 2019 yılında atılan tarihi adımın devam ettirildiğine de işaret etti.

Gazete AKEL’in AP seçimleriyle ilgili adaylarının Yorgos Georgiyu, Anna Theologu, Stavri Kalopsidioti, Andros Karayannis, Niyazi Kızılyürek ve Melani Steliu olduğunu ekledi.