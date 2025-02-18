Akgöl Dairies Dubai Gulfood Fuarı’nda!

Bu yıl 30. kez kapılarını açan Dubai Gulfood Fuarı’nda yerimizi aldık! Süt ve süt ürünleri sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan bu fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen sektör liderleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Akgöl Dairies olarak, en kaliteli süt ürünlerimizi bu uluslararası platformda sergilemekten gurur duyuyoruz. Hellim, kaşar, mozzarella, isli peynir ve köy hellimi gibi benzersiz lezzetlerimizi tatmanız için tüm ziyaretçilerimizi standımıza davet ediyoruz.

Gelenek ve tutkuyla ürettiğimiz peynirlerimiz, unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor. Sizleri standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız!