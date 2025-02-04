Akgünler 25. yılına özel hediye kampanyası başladı!

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04/02/2025

Akgünler 25. yılına özel hediye kampanyası başladı!

Akgünler Denizcilik 25. yılına özel büyük bir kampanya gerçekleştirdi.

Her 25. yeni SeaMile üyesine 2500 Akgünler Bilet Puan hediye edilecek.

Toplamda 100.000 Akgünler Bilet Puanı, şanslı üyelere dağıtılacak.

Akgünler Bilet Puanlar, bilet satın alımının ardından hemen "blokeli" olarak hesaba işleniyor.

Seferin gerçekleşmesinin ardından ise, en geç 24 saat içinde “aktif” hale gelerek kullanılabilir hale geliyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Akgünler 25. yılına özel hediye kampanyası başladı!
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