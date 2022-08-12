Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencereye para bırakıyor

Sokaktan para toplaması için eğitilen ve her gün aynı saatte gagasında tuttuğu parayla evin penceresinden içeri giren "Çiğdeci Kuşu" şaşkına uğratıyor.

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12/08/2022
son dakika

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Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencereye para bırakıyor

İnsanların en sevdiği hayvanların başında kuşlar geliyor. Geçmişte postacılık gibi birçok iş için kullanılan kuşlar, bazı zamanlarda ise insanların çıkarlarına göre eğitiliyor.

PARA TOPLAMASI İÇİN EĞİTİLDİ

İşte insanların çıkarına hizmet etmesi için eğitilen kuşlardan biri de "Çiğdeci Kuşu" oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenlerin ağzı açık kaldı

HER GÜN PARA GETİRİYOR

Para toplaması için özel olarak eğitilen kuş, her gün aynı saatte ağzında parayla gelmesi nedeniyle olayı duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı.

12/08/2022 16:54
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TAGS: kuş, eğitimli,
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