Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını AKM'de tanıttı.

Etkinliğin ardından fuayede kitap imzasına geçildi.

Ekizoğlu’nun verdiği bilgiye göre, kitabın "Bahar" ve "Hazan" bölümlerine uygun olarak dekore edilen sahnede Hasan Rahvancıoğlu ve Gökhan Koşer'in müzik eşliği ile Akile Ruh Ekizoğlu hem kitaptan şiirlerini okudu hem de şiirlerle uyumlu 4 şarkı seslendirdi.

Kitabın kapak fotoğrafını çeken Dr. Teksen Köroğlu da sahnede Ekizoğlu'nun şiirlerinden 2 tanesini seslendirdi.

25/12/2019 18:41