Akıllanan ChatGPT dur durak bilmiyor! Dolabın fotoğrafını gönder, yemek tarifi versin

Yapay Zeka (AI) her geçen gün bir adım daha hayatımıza girerken, bu teknolojiyi elinde bulan şirketlerin değerleri uçuşa geçti bile. Yeni yatırım görüşmeleri yapan ve her geçen gün yeni bir kullanım alanı sunan ChatGPT’yi geliştiren OpenAI şirketi değerlendirme roket gibi yükseliyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre son görüşmelerde 80 ila 90 milyar dolar arasında bir fiyatlandırma yapıldığı belirtiliyor. Şirket son olarak ses ve görüntü kabiliyetini de platforma yükledi. ChatGPT Plus abonelerinin kullanabileceği bu yeni özellikler sayesinde ChatGPT’yle sesli konuşulabilecek, görüntülü sorular sorularak yanıt alınabilecek.

Buzdolabı görüntüsünden ChatGPT’nin yemek tarifi verme özelliğinin özellikle yalnız yaşayanlar için büyük kolaylık ve zamandan tasarruf olacağı belirtiliyor.

Karşılıklı diyalog

ChatGPT, artık ona gönderdiğiniz görüntüleri yorumlayabileceğini hatta size bir bisiklet tamirinde bile yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu sayede bir bisiklet fotoğrafını çekip selesini kullanan kişiye göre ayarlamaya yardımcı olacak. Ya da buzdolabının fotoğrafını çekip olan ürünlerden yemek tarifi istemek mümkün olacak. Bir diğer özelliği ise çocuğunuzun matematik ödevini çözemediğinizde fotoğrafını çekip çözmesine yardımcı olabiliyor. ChatGPT’nin kendisine gönderilen fotoğrafı interneti kazıyarak fotoğrafın kaynağına eriştiği kaydedildi.

Yeni ses özelliğinin, sadece metin ve birkaç saniyelik örnek konuşmadan insan benzeri ses üretebilen yeni bir metinden sese dönüştürme modeli tarafından destekleniyor. Bu özellik sayesinde ChatGPT ile sesli olarak karşılıklı diyaloğa girebileceksiniz. Ses ve görüntü özeliğinin iki hafta içinde Plus ve Enterprise kullanıcıları tarafından deneyimlenebileceği kaydedildi.

HERKES YAPAY ZEKA PEŞİNDE

Yapay Zeka, o kadar popüler hale geldi ki bütün iş adamları ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son olarak Fransız milyarder Xavier Niel, ülkesinin yapay zeka teknolojisine kavuşması için 200 milyon euro’luk yatırım yapacağını açıkladı.

Telekomünikasyon devi Iliad’ın sahibi olan Niel, yapay zekayı geliştirmek için Amerikan işlemci devi Nvidia’dan bir süper bilgisayar satın aldı. Paris’te bulan ‘Station F’ isimli laboratuvarda yapılacak çalışmalar için şimdiden 100 milyon euro yatırım yapıldı bile.

Bu arada Amazon şirketi de teknoloji devlerinden geri kalmamak için yapay zeka yatırımında kesenin ağzını açtı. Şirket yapay zeka firması Anthropic’e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Böylece e-ticaret devi, Microsoft, Google ve OpenAI gibi şirketlerin domine ettiği yapay zeka yarışına adım atmış oldu. Amazon, daha önce Alexa sesli asistanını üretken yapay zeka ile güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

ABD’de artan enerji fiyatları yüzünden maliyetleri düşürmek isteyen ülkenin en büyük çelik üreticisi Nucor, nükleer füzyon yolu ile ortaya çıkacak olan enerjiyi çelik üretiminde kullanmak için girişim başlattı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Nucor ve Hellion Enerji 500 megawatt gücünde nükleer füzyon güç istasyonu kurmak için kolları sıvadı. Geliştirilecek teknolojinin 2030 yılında Nucor’un bir fabrikasında uygulamaya başlayacağı belirtildi. Hellion Energy şirketinin yatırımcıları arasında OpenAI CEO’su Sam Altman var.

NÜKLEER FÜZYONLA ÇELİK ÜRETECEKLER

29/09/2023 13:48