Akıllı hoparlörler yalnızlığa iyi geliyor

Birleşik Krallık'ta yapılan yapılan ankete göre tek başına yaşayan kişiler cihaza "bir arkadaş gibi" yaklaşıyor.

Birleşik Krallık'ın medya denetleme kuruluşu Ofcom, akıllı hoparlörle ilgili bir araştırma yayımladı.

100’ü akıllı hoparlör sahibi 115 kişinin katıldığı anket, tek başına yaşayan kişilerin cihaz sayesinde daha az yalnız hissettiğini gösterdi.

Bazı katılımcıların, Google Nest ve Apple HomePod gibi sanal asistan teknolojisi kullanılan akıllı hoparlöre "bir arkadaş gibi" yaklaştığı ve cihazla konuşmayı sevdiği ortaya kondu.

Bulgular çoğu katılımcının akıllı hoparlörden bahsederken "o" diyerek insanlaştırdığını gösterdi. Bazı kişilerin cihazlarla konuşurken "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" dediği de tespite dildi.

Katılımcılar cihazları genellikle müzik, radyo, haber veya hava durumunu dinlemek için kullandığını belirtti.

Engelli katılımcılar, hoparlörlerin hayatlarında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Bu kişiler, cihaz sayesinde biraz daha bağımsız olduklarını ifade etti. Adı açıklanmayan bir katılımcı "Bana bakanlar 5 dakikada bir ayağa kalkmak zorunda kalmıyor" dedi.

Ofcom da bu cihazların, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırdığının altını çizdi.

Öte yandan akıllı hoparlör sahibi olmayan kişiler, cihazı zorunluluktan çok lüks olarak gördüklerini belirtti. Birkaç katılımcı dinlenmekten endişelendiklerini belirtti.

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19/12/2022 23:02