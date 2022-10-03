Akıllı saat çalarken yakalandı!

Girne'de dün öğlen saatlerinde, bir iş yerine müşteri olarak giden kişi, satışa sunulan akıllı saati çalarken tespit edilip tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 02.10.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giden R.S.(K-25)’nin, iş yeri içerisinde satışa sunulan 1.329 TL değerindeki akıllı saati çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



03/10/2022 14:41