Akıllı saat çalarken yakalandı!

Girne'de bir kişi, satışa sunulan akıllı saati çalarken tespit edilip tutuklandı.

ads ads ads ads
03/10/2022

ads
Akıllı saat çalarken yakalandı!

Girne'de dün öğlen saatlerinde, bir iş yerine müşteri olarak giden kişi, satışa sunulan akıllı saati çalarken tespit edilip tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 02.10.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giden R.S.(K-25)’nin, iş yeri içerisinde satışa sunulan 1.329 TL değerindeki akıllı saati çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

03/10/2022 14:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: akıllı saat, girne, hırsızlık, tutuklu,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.