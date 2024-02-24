Akıllı saatlere dikkat!

Son yıllarda giyilebilir teknolojiler pek çokları için adeta vazgeçilmez hale glse de uzmanlar bu cihazlara karşı uyarıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi yaptığı açıklamada, cildi delmeden tıbbi amaçlarla kan şekeri seviyesini ölçtüğünü iddia eden akıllı saatler ve yüzüklerin tehlikeli olabileceğini ve bunlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ajans, uyarının; markası ne olursa olsun, kan şekeri düzeylerini invaziv olmayan bir şekilde ölçtüğünü iddia eden tüm saat veya yüzükler için geçerli olduğunu, FDA'nın böyle bir cihaza izin vermediğini belirtti.

Ancak ajansın bu uyarısı, doğrudan kan şekerini ölçen sürekli glikoz izleme sistemleri gibi sensörlere bağlı akıllı saat uygulamaları için geçerli değil.

HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR

Yaklaşık 37 milyon Amerikalı diyabet hastası. Hastalığı olan kişiler, vücutlarının insülin hormonunu yeterince üretmemesi veya insüline karşı dirençli hale gelmesi nedeniyle sorun yaşıyor. Durumu yönetmek için de kan şekeri seviyelerini parmaktan kan testiyle veya glikoz seviyelerini sürekli olarak izlemek için derinin hemen altına iğneler yerleştiren bir sensörle düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

Amerikan Diyabet Derneği'nden Dr. Robert Gabbay de onaylanmamış akıllı saat ve akıllı yüzük gibi cihazların kullanılmasının, yıkıcı sonuçları olabileceğini söyledi. Bu cihazlar, hastaların yanlış dozda ilaç almasına ve tehlikeli seviyelerde kan şekerine, zihinsel karışıklığa, komaya ve hatta ölüme neden olabilir.

25 yıldır diyabet teknolojisini araştıran Dr. David Klonoff da birçok şirketin kan şekerini ölçmek için invaziv olmayan cihazlar üzerinde çalıştığını ancak hiçbirinin FDA onayı alacak kadar doğru ve güvenli bir ürün yaratamadığını söyledi.

Klonoff, akıllı saatlerin ve yüzüklerin kan şekerini ölçmek için yeterince doğru olmadığını söylerken gözyaşı, ter ve tükürük gibi vücut sıvılarında kan şekerini ölçme çalışmalarının da henüz sonuç vermediğini belirtti.