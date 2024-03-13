Akıllı saatte yeni dönem: Kanseri erken teşhis edecek

Vücut içini yüksek çözünürlükle görüntüleyen akıllı saat tanıtıldı. Bu saat cilt rahatsızlıkları, kanser gibi hastalıkları da erken teşhis edebiliyor.

Fotoakustik görüntüleme sistemleri, vücut içini yüksek çözünürlükle görebilme yeteneğine sahip olmalarına rağmen, genellikle hacimliydi. Ancak, araştırmacılar şimdi bu teknolojiyi bir saat içinde sığdırabilecek kadar küçültmeyi başardılar. Donanım bir sırt çantasında taşınabilir hale getirilebildi ve beş aylık bir bebek kadar hafif oldu.

Bu cihaz, invaziv olmayan bir yöntemle kalbin ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için bir çözüm sunuyor. Fotoakustik görüntüleme, nesnelerin (bu durumda lazer darbelerinin) ışığı emmesi ve emilen optik enerjinin ısıya dönüşmesi prensibiyle çalışır. Bu ısı, algılanabilir ses dalgalarının yayılmasına neden olan termoelastik genleşmeye yol açar. Fotoakustik görüntüleme, ultrasonun aksine, yüksek çözünürlüklü işlevsel ve yapısal görüntüler sağlayabilir.

Bu fotoakustik cihaz, bir saat içinde sığdırılmış bir görüntüleme arayüzü, taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ile güç kaynağını içeren bir sırt çantasından oluşur. Cihazın lazer odaklanması ayarlanabilir ve 8.7 µm çözünürlükle, vücut içinde derinin ince kan damarlarını 3 milimetre çapında bir görüş alanında görebilir.

Kanseri erken teşhis edebilir

Bu minyatür cihaz, toplum sağlık merkezlerinde hastalık teşhisi için veya hastanelerde kan dolaşımıyla ilgili parametrelerin uzun süreli izlenmesi için kullanılabilir. Ayrıca, cilt rahatsızlıkları ve kanser gibi durumların erken teşhisi için de faydalı olabilir.

Araştırmacılar, daha küçük bir lazer kaynağı ve daha yüksek bir darbe tekrarlama oranına sahip bir sistem üzerinde çalışmaktadırlar. Bu, sistemi daha kompakt ve hafif hale getirecek ve güvenliği ile çözünürlüğü artıracak.