Akıllı telefon akıllıca değil

Araştırmada, akıllı cep telefonu bulunanların olmayanlara oranla daha az gülümsediği ve daha nadir sosyal ilişki kurduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırma, birbirini tanımayan 90 kişi üzerinde yapıldı. Araştırmaya başkanlık eden uzman Kostadin Kushlev, vardıkları sonucu şöyle özetledi: “Akıllı telefonlar, insanların en yakınlarındaki sosyal çevreleriyle daha az temas kurmalarına yol açıyor.”