Akıllı telefonların ölüm tarihi ne zaman?

Araştırmacılar, akıllı telefonlar için gerekli olan element ve maddelerin hızla azaldığı belirtiliyor.

Hızla azalan 90 elementten 30'unun akıllı telefonlarda kullanıldığının altını çizen araştırmacılar bu 30 element içinde galyum, arsenik, itriyum ve gümüşün bulunduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre, tükenmedeki aslan payı hızlı tüketime ait.

Zira sadece Avrupa'da her yıl 10 milyon telefon eskidiği gerekçesiyle başka bir model ile değiştiriliyor.