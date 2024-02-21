Akıllı yüzükler popüler mi olacak? Apple Ring yolda

Akıllı yüzük kavramı 10 yıldan uzun bir süredir hayatımızda ve ilk çıktığı günden bu yana da oldukça gelişti. Ancak akıllı telefon ya da diğer teknolojik cihazlar gibi farklı özelliklere ya kavuşamadı ya da popüler hale gelemedi. Haliyle teknoloji şirketleri daha fazla kâr getiren cihazlara yatırım yaptılar. Bilindik isimler de akıllı yüzüklerini tanıttılar ancak yine de akıllı saatler ya da diğer giyilebilir akıllı cihazlar kadar milyonlara ulaşmadı. Burada şu an en dikkat çeken isim Oura.

Öte yandan Google, kısa bir süre önce Galaxy Ring isimli cihazını tanıttı. Bu alanda dikkat çekmeyi başardı ve iştah tekrar artmaya başladı.

APPLE RING NASIL OLACAK?

Ortaya çıkan yeni bilgilerde Apple Ring olarak adlandırılması beklenen bir akıllı yüzük geliştiriliyor. Apple yıllardır akıllı giyilebilir cihazlarda kullanılmak üzere onlarca hatta yüzlerce patent almış durumda. Bu patentlerin bazıları da akıllı yüzüklerde kullanılabilecek özellikleri içeriyor.

Sağlık verilerinin takip edilmesine ek olarak, Apple Watch ile entegre çalışacak bir cihaz ve çok dahası şirketin akıllı yüzüğünde yer alması bekleniyor. Apple Ring için şu anda resmi bir belge, açıklama ya da herhangi bir bilgi yok, yalnızca bir söyletiden ibaret ancak yine de Apple'ın sağlık tarafına yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında akıllı yüzük geliştirmesi mantıksız görünmüyor.