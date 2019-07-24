'Akılsız' telefonlar için WhatsApp müjdesi

Akıllı telefon özelliğine sahip olmayan düşük seviye (tuşlu telefonlar) telefonlara WhatsApp desteği geldi.

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu kez KaiOS işletim sistemi yüklü cihazlara da destek vermeye başladı.

NTV'de yer alan habere göre, Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi KaiOS'a WhatsApp entegrasyonu geldi. Bu sayede düşük seviye (tuşlu telefonlar) telefonlara WhatsApp desteği de gelmiş oldu.

WhatsApp KaiOS sürümü uçtan uca şifreleme de sunuyor.

WhatsApp KaiOS sürümü ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkan JioPhone modelinde test edilmişti.