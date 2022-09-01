Akın Aktunç aday adaylığı başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) PM üyesi Akın Aktunç Lefkoşa Belediye Başkanlık seçimleri için Resmi başvurusunu bugün yaptı.

Aktunç adaylığını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Uzun bir dönemdir genelde yerel yönetim, özelde ise Lefkoşa Türk Belediyesi ile yoğurulmuş bir kardeşiniz olarak, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na adaylık başvurumu partim Ulusal Birlik Partisi’ne yapmış bulunuyorum.

En ince ayrıntısına kadar hazmettiğim, yapılması gerekenler kadar yapılmaması gerekenleri adım gibi bildiğim ve onlarca yıldır evim olarak kabul ettiğim LTB’yi yönetmek için önce partimin sonra da Lefkoşa halkının takdir ve desteğini talep edeceğim.

Hedefim, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni, yeni seçilecek Belediye Meclisi ile birlikte çok daha ileriye, hak ettiği noktaya taşımaktır. Uygulanabilir ve Lefkoşa’yı Lefkoşa yapacak projelerimle Lefkoşalıların karşısına çıkmaya ve görev istemeye hazırım.

Başkente ve Ulusal Birlik Partisi’ne hayırlı olsun.

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01/09/2022 18:04