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Akıncı - Anastasiadis görüşmesinin saati değişti

Liderler 9 Ağustos Cuma günü 09.30'da bir araya gelecek...

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07/08/2019

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Akıncı - Anastasiadis görüşmesinin saati değişti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü görüşmelerinin saat 09.30’da başlayacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu ofisinden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis’in, ara bölgede, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Misyon Şefinin ikametgahındaki  görüşmenin saat 10.30 yerine saat 09.30’da başlaması hususunda anlaştığı belirtildi.

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TAGS: haber, kıbrıs, akıncı
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