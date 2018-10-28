Akıncı, 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin açılış resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin açılış resepsiyonuna katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Salamis Harabeleri’nde düzelenen açılış resepsiyonuna eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, kongreye başarılar diledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, her yıl tekrarlanan Üroloji Kongresi’nde, yeni teknikleri ve yeni araştırmaları içeren 50’den fazla konuşmacının yer alacağı 3 günlük bir çalışma yapılacağına değinerek, “Bu çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Bu kongrenin yapılacağı yer olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir kez daha seçmiş olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 95. YILINI KUTLADI



Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılını da kutluyorum, daha nice nice uzun yıllar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti hep daha iyiye gitsin, daha güzele gitsin ve biz de elbirliğiyle bu güzellikleri hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kongreye desteğinden dolayı, Türk Üroloji Derneği tarafından şeref plaketi takdim edildi.