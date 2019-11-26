Akıncı: 5’li için bir tarih telaffuzu yok

Berlin’deki 3’lü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı. Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bulunacak olan çözümün federal çözüm olduğu ve bunu asıl sahipleri ve bunu yaşanır kılacak olanlar iki halktır. Bunu ne kadar benimser ve ne kadar sahip çıkılırsa bu çözüm o kadar yaşam bulacaktır. Bu olumlu adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

5’li konferansın tarihi ile ilgili inisiyatifi yürütecek olan Guterres’tir. Bir tarih telaffuz edilmedi. İngilitere’de Brexit süreci yaşanıyor. KKTC’de 4-5 ay içerisinde seçimler var. Yunanistan hükümeti iş başına geleli yeni oldu. Türkiye’nin de kendine özgü pozisyonları var. Guterres bu süreçte yaptığı gibi her kesimle diyaloglarını sürdürecek. Bundan sonra tarih belli olacak. Bütün bu unsurlar dikkate alınacak.”

26/11/2019 00:44