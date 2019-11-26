Akıncı: 5’li konferans çalışmalarının başlayacak olması önemli

Berlin’deki 3’lü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı. Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Guterres kendisi de bu koşullarda konuya girmeyi öngördü.

Bunun nedenlerinden biri de Doğu Akdeniz’deki gerginliktir. Bu gerginliğin aşılması için Kıbrıs sorununun çözüme ulaştırılmasının önemini görüyor.

Biz de onun bu sürece katılımından memnunuz. Referans kavramlarının sonuçlandırılmasında gerekse garantör ülkeler ve Kıbrıslı liderlerle istişare ederek 5 artı BM olarak formüle edilen beşli konferansın uygun aşamada toplanabilmesi için hazırlık sürecini sürdürecek. Bu çok önemli.”

26/11/2019 00:39