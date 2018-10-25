Akıncı: Aile İçi Şiddet Yasası Meclis’ten geçmeli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Aile İçi Şiddet Yasası”nın Cumhuriyet Meclisi’nden mutlaka geçmesi gerektiğini söyledi.

Meral Akıncı, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün 2. Olağan Toplantısı’na onur konuğu olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yaptığı konuşmada deneyimlerini paylaşan, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili yaptığı çalışmalar ve kaydedilen aşamalar hakkında bilgi veren Meral Akıncı, toplumda kadının yeri ve önemine değindi.

Meral Akıncı, kadına karşı yapılan şiddetin, toplumda tabu olarak bastırıldığını, kanayan bu yarayı saracak herhangi bir kurumsal adım atılmadığının görüldüğünü, sorunun tespitinin yapılması bir yana, sorun olarak kabul edilmemesinin bile yakın zamana kadar sürdüğünü kaydetti.

Yapılan anket sonuçlarının, ülkede büyük yankı uyandıran sorunun boyutunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Meral Akıncı, ülkede her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü oranın, dünya ortalamasından pek farklı olmadığını dile getirdi.

Meral Akıncı, “Aile İçi Şiddet Yasası’nın mutlaka Meclis’ten geçmesi gerektiğini, söz konusu yasanın kadınlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan kadınların çeşitli sorularını da yanıtlayan Meral Akıncı, nesillerdir süregelen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet sonucunda ülkemizde yaşayan kadınların, kendilerine empoze edilen “kadınlık” rollerini içselleştirdiğini ifade ederek, “Kendilerini, içinde var etmeye çalıştıkları egemen anlayış ve öğretilmiş davranışla öz saygınlıklarına darbe vurmakta, özgüvenli ve girişken olmalarını zorlaştırmaktadır” dedi.

Hayatı boyunca çok sayıda kadına, gence dokunduğunu, her dokunuşun yeni kanallar açtığını ve bunun da toplumsal sorumluluğunu daha artırdığını, topluma hizmet etmeye devam ettiğini anlatan Meral Akıncı, yapılan çalışmalarda topluma ayna tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar da, Kulübün çalışmaları ve öngörülen projeler hakkında Meral Akıncı’ya bilgi verdi. Tatar, Aile İçi Şiddet Yasası’nın çıkmasına destek verdiklerini belirtti.