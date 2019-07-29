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Akıncı, Algan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Algan ve beraberindeki heyeti kabul etti

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29/07/2019

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Akıncı, Algan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı münasebetiyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşme saat 15:00’te gerçekleşti.

 

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TAGS: Akıncı, Algan’ı kabul etti, haber, kıbrıs,
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