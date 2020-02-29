Akıncı: Anastasiadis Metehan’daki uygulamayı derhal kaldıracağını iletti

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında bu akşam bir dizi telefon trafiği gerçekleşti.

Akıncı az önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu gece Kermiya - Metehan geçiş noktasında gördüğüm kaotik durum karşısında sayın Anastasiades ile bir kez daha telefon görüşmesi yaptım. Yaratılan durumun işkenceden başka bir şey olmadığını ve bunun coronavirüs mücadelesi ile ilgisinin bulunmadığını belirttim. Gerçekte virüsün iki toplum arasına ekilmekte olduğunu ve buna bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledim.

Anastasiades’le telefon görüşmemizden kısa süre sonra beni arayarak Kermiya- Metehan’da dönüşlerdeki kimlik kontrolü uygulamasını derhal kaldıracaklarını duyurdu. Bu elbette doğru yönde atılmış bir adımdır ve bu konudaki yanlışın düzeltilmesi iyi bir gelişme olacaktır. Umarım kapatılan dört geçiş noktası konusundaki yanlıştan da dönülecektir.

29/02/2020 22:53