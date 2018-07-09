Akıncı, Ankara’da

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak amacıyla, eşi Meral Akıncı ile birlikte Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara Esenboğa Havaalanı’nda, Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, VIP salonunda, Ekonomi Bakanı Zeybekçi ile sohbetinde, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini sundu, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılar acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törenin ardından bu akşam yurda dönecek.