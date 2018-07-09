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Akıncı, Ankara’da

Akıncı,Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak amacıyla, eşi Meral Akıncı ile birlikte Ankara’ya gitti.

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09/07/2018

Akıncı, Ankara’da
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak amacıyla, eşi Meral Akıncı ile birlikte Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara Esenboğa Havaalanı’nda, Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, VIP salonunda,  Ekonomi Bakanı Zeybekçi ile sohbetinde, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini sundu, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılar acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törenin ardından bu akşam yurda dönecek.

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TAGS: mustafa akıncı, ankara, erdoğan, haber, kıbrıs
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