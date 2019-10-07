Akıncı başsağlığı diledi, hedef gösterdi!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa -Lefkoşa anayolunda, Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yahya Amasyalı, Aysın Amasyalı ve Haşim Girgin’e rahmet, kazada yaralanan İlayda Amasyalı ile Hasan Amasyalı’ya acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, başsağlığı ve taziye mesajında şöyle dedi:

“Dün akşam meydana gelen trafik kazasında üç insanımızı daha yollarda kaybettik. En başta kendilerine Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, yaslı ailelerin acısını paylaşırım. Bu kazada da, bir çoğunda olduğu gibi aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş elbette büyük rol oynamıştır. Ne var ki bölünmüş yollarımızda karşı şeride geçmeyi engelleyen bariyerlerin eksikliği de bu sonuçta pay sahibidir. Bu nedenle yeni yollar yapılmasını isterken, öncelikle mevcutlardaki alt yapı eksikliklerini gidermek hedef olmalıdır. Çalışmaların bu yönde yoğunlaşması ve gerekli planlamaların ivedilikle yapılması toplumsal bir beklentidir diye düşünüyorum”.

07/10/2019 13:07